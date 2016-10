Pater Amadeus Hörschläger, Pfarrer in Baden-St. Stephan von September 2011 bis August 2016, ist neuer Ehrenbürger Badens. Im Gemeinderat am vergangenen Dienstag wurde dies mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, NEOS, SPÖ und FPÖ beschlossen. Gegen den Antrag von VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek stimmten nur die beiden Stadträte der Bürgerliste „wir badener“, August Breininger und Jowi Trenner. Der Rest der Liste enthielt sich der Stimme.

„Will Inflation des Rechtes verhindern“

Breininger hatte zuvor beantragt, Pater Amadeus anstelle des Ehrenbürgerrechts – der höchsten Auszeichnung der Stadt – die Silberne Ehrennadel – die zweithöchste Auszeichnung – zu verleihen. „Ich kenne Amadeus schon lang und gut, will seine Leistungen nicht schmälern. Aber ich will eine Inflation des Ehrenbürgerrechts verhindern“, begründete Breininger. Die bisherigen Ehrenbürger hätten zumeist zehn Jahre oder länger in ihrem Amt gewirkt. „Pfarrer Kiraly in St. Christoph wurde nach 20 Jahren Ehrenbürger. Das ist bei Pater Amadeus nicht der Fall“, so Breininger.

Unterstützt wurde sein Abänderungsantrag jedoch nur von Teilen seiner Bürgerliste. Und SP-Vorsitzender Markus Riedmayer betonte. „Ich bin selbst kein Katholik, aber ich bin überzeugt, dass Pater Amadeus dieses Ehrenbürgerrecht verdient hat. Er suchte immer den Kontakt zu allen Menschen in Baden. Dass er erst spät zum Stadtpfarrer berufen wurde und nun seinen wohlverdienten Ruhestand antritt, ist ja nicht sein Fehler.“ In Richtung Breininger fügte er hinzu: „Es ist traurig, dass eine solche schmutzige Diskussion im Gemeinderat geführt wird. Das hätte man im Vorfeld vorbringen und uns heute hier ersparen können.“

„Ich freue mich riesig“, Pater Amadeus

Laut Statut wird das Ehrenbürgerrecht der Stadtgemeinde Baden an Personen verliehen, die „sich hervorragende Verdienste in einem außergewöhnlichen Maße um Baden erworben haben. Ihre Leistungen müssen sichtbar in Erscheinung treten, aber auch richtunggebend sein und zum steten Wohle der Stadt Baden fortwirken.“

Diese Voraussetzungen seien bei Pater Amadeus gegeben, unterstrich auch Bürgermeister Stefan Szirucsek (VP), der als Pfarrgemeinderat in St. Stephan tätig ist. Initiiert worden war die Ehrung noch von seinem Vorgänger Kurt Staska.

Am Ossiachersee erreichte Pater Amadeus Hörschläger die Nachricht. Dort weilte er zur Investitur der Jesuitenritter zum Heiligen Grab von Jerusalem, denen er angehört. „Ich freue mich riesig“, sagt Amadeus im NÖN-Gespräch. Er sehe die Ehrung als Wertschätzung seiner Amtszeit in St. Stephan. „Mein Bemühen hat Anerkennung gefunden“, freut er sich. Fügt aber auch hinzu: „Das ist schon eine große Überraschung.“