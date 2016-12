Stadtrat Jowi Trenner (Bürgerliste „wir badener“) hat wiederholt Kritik an der Vergabe des ehemaligen „Elektro Brenner“-Geschäftes am Brusattiplatz durch die städtische Tochtergesellschaft „Immobilien Baden GmbH“ geübt.

Er behauptete, Wirt Markus Trocki bezahle für das Restaurant rund 900 Euro Miete. Nur unwesentlich mehr als für eine Hütte am benachbarten Grünen Markt (860 Euro). Beide Zahlen sind falsch. Dies belegt Trocki mit Kontoauszügen, die Zahlungen von mehr als 2.600 Euro Monatsmiete ausweisen.

Hütten-Miete macht 526 und nicht 860 Euro aus

Auch die von Trenner kolportierten 860 Euro Hütten-Miete am Grünen Markt entsprechen nicht der Wahrheit. Ein der NÖN vorliegender Beschluss der Immobilien Baden GmbH weist 526 Euro Nettomiete aus. Ein Beschluss, bei dem Trenner im Übrigen als Aufsichtsrat der Gesellschaft anwesend war. Das Protokoll belegt weiters, dass Trenner beim Beschluss zur Vergabe des „Marktamtes“ im Aufsichtsrat anwesend war, sich aber der Stimme enthalten hat.

Trenner unterstellte Altbürgermeister Kurt Staska (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) mehrfach „illegale Geschenkannahme“ , also strafrechtlich relevantes Fehlverhalten. Beweise dafür hat er bislang nicht vorgelegt. Staska wird erneut eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einbringen. Ein erstes Verfahren gegen Trenner wegen „Übler Nachrede“ endete im Zuge einer Diversion nach einem weiteren Strafverfahren gegen Trenner wegen Betrugs ohne Verurteilung. „Ich kann mir diese Unterstellung nicht gefallen lassen“, so Staska.

"Geht um meine Existenz"

Und auch Markus Trocki geht zur Gegenoffensive über: „Ich verwehre mich gegen die Anschuldigung, an Herrn Staska oder Frau Krismer Schmiergelder bezahlt zu haben.“ Aufgrund Trenners unrichtiger Behauptungen seien seine Umsätze bereits um mehr als 20.000 Euro zurückgegangen. Er hat den Fall seinem Anwalt übergeben, der rechtliche Schritte gegen Trenner prüfen wird. Klagen wegen Rufschädigung, Verleumdung und Geschäftsentgang stehen im Raum. „Die Leute reden in Baden darüber. Es geht hier um meine Existenz und die meiner Mitarbeiter“, ist der Lokalchef entsetzt über die Unterstellungen.

„Ich habe Geschäftsbeziehungen mit 41 Badener Unternehmern. Warum tut mir Trenner das an?“ Er selbst habe 384.000 Euro für die Einrichtung des Lokals investiert und zahle aktuell 2.658 Euro Miete pro Monat, ohne Strom, Heizung und sonstige Abgaben. Zu Beginn sei der Mietzins laut offizieller Vereinbarung mit der Immobilien Baden GmbH niedriger gewesen – als Gegenleistung zu Trockis beträchtlichen Investitionen.

Trenner: „Warum gab es keine Ausschreibung?“

Jowi Trenner bleibt bei seiner Kritik: „Es sind keine haltlosen Vorwürfe, sondern ein handfester Skandal, wo Vizebürgermeisterin Helga Krismer und Bürgermeister Kurt Staska trotz enormer Selbstkosten der Stadtgemeinde die Kriterien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gröblich verletzt haben.“

Trenner hält fest, dass es 2014 „weder einen Antrag noch einen Gemeinderatsbeschluss“ gegeben habe. Die Opposition habe nie ein Konzept vorgelegt bekommen. Trenner versteht nicht, warum alle bisherigen Anfragen bezüglich Kosten nie beantwortet wurden. Er fragt sich: „Warum gab es keine ordentliche Ausschreibung?“ Als Oppositionspolitiker sei es seine Aufgabe, Kontrolle auszuüben. „Die vielen Anrufe von fassungslosen Gewerbetreibenden, die auch gerne so ein Schnäppchen hätten, geben mir Recht.“