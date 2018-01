Ein Zwölfjähriger ist in Baden gegen eine unmittelbar zuvor geöffnete Autotür geprallt und gestürzt. Im Nachhinein stellte sich laut Exekutive heraus, dass der Bub verletzt wurde.

Nun wird die Verursacherin des Unfalls am 8. Jänner gegen 17.00 Uhr am Erzherzog Wilhelm-Ring 1-3 gesucht. Die Lenkerin eines schwarzen Land Rover-SUV wurde am Montag ersucht, sich bei der Stadtpolizei (Tel. 02252/400-0) zu melden.