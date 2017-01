Laut ORF-Bericht soll die Frau am Bahnsteig Richtung Wien gestanden und - kurz bevor der Güterzug in den Bahnhof einfuhr - auf die Gleise gestürzt sein. Trotz Notbremsung wurde die 82-Jährige vom Güterzug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Thomas Lenger

Der gesamte Bahnverkehr wurde während der Unfallaufnahme für kurze Zeit gesperrt...