Eine Bande soll seit 2014 kiloweise Cannabiskraut im Bezirk Baden verkauft haben. Vier der Beschuldigten im Alter von 25, 48, 49 und 52 Jahren sind in Wiener Neustadt in Haft, eine 19-Jährige wurde angezeigt, berichtete die Landespolizeidierektion NÖ am Dienstag. Zudem wurden 53 Abnehmer ausgeforscht.

Die seit März laufenden Erhebungen ergaben, dass der 48-Jährige mindestens 25 Kilo und die 49-Jährige zumindest 14 Kilo Cannabiskraut sowie 490 Gramm Amphetamin verkauft haben sollen. Die 19-Jährige und die 25-Jährige sollen die Frau bei den Deals unterstützt haben. Der 52-Jährige soll mindestens 2,5 Kilo Cannabiskraut abgesetzt haben. Die Beschuldigten waren laut Polizei teilweise geständig.

Bei den Hausdurchsuchungen wurden etwa 1.500 Gramm Cannabiskraut, geringe Mengen an Amphetamin, Bargeld sowie Mobiltelefone sichergestellt. Die ausgeforschten Suchtmittelabnehmer stammten nach Polizeiangaben aus Niederösterreich, Wien, dem Burgenland und der Steiermark. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.