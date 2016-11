„Wir freuen uns, mit Markus Pechhacker wieder einen sehr erfahrenen Kollegen für diese Position gefunden zu haben“, so Landesrettungskommandant Werner Kraut vom niederösterreichischen Roten Kreuz.

Kommandanten werden neu bestellt

„Mit den diesjährigen Wahlen der Bezirksstellenleiter werden auch die Kommandanten neu bestellt. Unser Dank gilt vor allem auch Claus Mayer, der über viele Jahre diese Aufgabe sehr kompetent erfüllt hat und nunmehr in das Bereichskommando Industrieviertel berufen wird.“

Als freiwilliger Sanitäter gestartet

Markus Pechhacker startete seine Rotkreuz-Karriere im Jahr 1993 als freiwilliger Sanitäter in Berndorf, durchlief mehrere Ausbildungen und war zuletzt Chef des Bezirksstabes in Baden. „Die Position des Bezirkskommandanten ist für mich eine Herausforderung, die ich sehr gerne annehme“, so Pechhacker, der sich für das Vertrauen bedankt und sich schon sehr auf die neuen Aufgaben freut.

Bei mehr als 2.500 Einsätzen für die Bezirksstelle Berndorf – St. Veit und für den Stützpunkt Baden konnte Markus Pechhacker viel Erfahrung für die neue Herausforderung sammeln. Auch seine Funktion als Feuerwehrkommandant-Stellvertreter brachte ihm umfassende Kenntnisse.

Umfangreiches Aufgabenfeld

Der Bezirkskommandant koordiniert Tätigkeiten und Sitzungen und ist im Einsatz der verantwortliche Leiter der Rettungskräfte.

Zu den Aufgaben des Bezirkskommandos zählen unter anderem: die Führung im Einsatzfall bei Großunfällen oder Katastrophen, die Führungsunterstützung an den Bezirksstellen, Koordination, Erstellung und Aktualisierung von Alarm- und Einsatzplänen gemeinsam mit den Bezirksstellen sowie die Organisation von Übungen und Mitarbeiterschulungen.