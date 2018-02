Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gab eine Dezentralisierungs-Offensive im Landesdienst in Auftrag, um die ländlichen Regionen zu stärken und hochwertige Arbeitsplätze direkt im Ort zu schaffen.

Michaela Zadrazil ist eine dieser Mitarbeiterinnen, die in ihrer Heimatstadt Berndorf ihre Arbeit als Referatsleiterin für Finanzen und Controlling an ihrem Telearbeitsplatz im Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf verrichten kann. Die Mutter von vier Kindern ist trotz ihrer großen Familie mit Leib und Seele ihrer Arbeit verbunden.

„Ich gewinne pro Woche einen Arbeitstag dazu!“

„Wenn ich rechne, so fallen täglich rund 1,5 Stunden Fahrtzeit bis St. Pölten weg, wo sich mein ‚normales‘ Büro befindet. So gewinne ich pro Woche einen ganzen Arbeitstag. Der größte Vorteil ist aber, dass die Tage einfach stressärmer werden“, so Zadrazil. Familien- und Arbeitszeit erhielten so eine neue Qualität und man könne in Ruhe bei der Arbeit bleiben, um sie zu beenden, da man sie nicht unterbrechen müsse, „um zu den Kindern nach Hause zu eilen. Umgekehrt genießen es natürlich auch die Kinder, dass die Mama da ist. So wie ich das im Moment erlebe, ist ein Tele-Arbeitsplatz eine echte ‚win-win Situation‘ für alle Beteiligten.“

Selbstverständlich ist die Referatsleiterin auch weiterhin für die Bürger erreichbar. Hier wirke sich die verbesserte Mobilität aus, die durch einen Tele-Arbeitsplatz gegeben sei. „Ich telefoniere zum Beispiel nicht gerne im Auto. An meinem Schreibtisch bin ich einfach konzentrierter und entspannter.“

Ihre Aufgaben beschreibt Michaela Zadrazil so: „Grob umrissen könnte man sagen, dass ich durch meine Tätigkeit mit dazu beitrage, dass Steuergelder möglichst effizient und effektiv eingesetzt werden und das dort, wo es notwendig scheint, konstruktive Lösungen für die optimale Verwendung angeregt werden. Und das versuche ich tagtäglich in meinem Zuständigkeitsbereich. Es ist ein gutes Gefühl, wenn es immer wieder gelingt, diesen ‚Optimierungs-Blick‘ im Interesse von Betroffenen und Projekten anzuwenden.“