Der Mann sitzt in Wiener Neustadt in Haft, er soll u.a. mit fremden Ausweisen und gefälschten Urkunden Handyverträge angemeldet und die Mobiltelefone in Wien verkauft haben. Der Verdächtige war nach Polizeiangaben von Dienstag teilgeständig.

Gegen den 24-Jährigen wurde wegen Betrugs ermittelt, nach Hausdurchsuchungen und freiwilligen Nachschauen bei dem Mann wurden mehrere Straftaten geklärt, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ.

Dem Niederösterreicher wird neben dem widerrechtlichen Abschluss von drei Handyverträgen und der Anmeldung für Telefondienstleistungen ein Fahrraddiebstahl vorgeworfen. Das Gefährt wurde an den Besitzer ausgefolgt. Außerdem soll der Verdächtige im Frühjahr einen Einbruchsdiebstahl in Berndorf verübt und vor einigen Wochen noch einmal versucht haben, in das gleiche Wohnhaus einzudringen.