Einen ordentlichen Schrecken bekam der Berndorfer SP-Stadtrat Helmut Wiltschko, als er am Donnerstag am Wiener Neustädter Metro-Parkplatz plötzlich einen Schuss vernahm. Die Druckwelle konnte er im Auto deutlich zu spüren, sehen konnte Wiltschko den Täter aber nicht. Was der Stadtrat allerdings sehen konnte, war ein Angestellter, der offenbar in Panik das Großhandelskaufhaus verließ.

Alarmfahndung blieb erfolglos

Wiltschko bot im Kaufhaus sofort seine Hilfe an, als auch schon die Polizei eintraf und den gesamten Parkplatz sperrte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Täter dürfte eine hohe vierstellige Euro-Summe erbeutet haben, die Kassierin, die der Räuber mit einer Schreckschusspistole bedroht hatte, erlitt einen schweren Schock.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb erfolglos. Der Täter, vermutlich Ausländer, war ca. 180 cm groß, mit gelber Regenjacke bekleidet und trug schwarze Handschuhe. Hinweise an die Polizei erbeten.