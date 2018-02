Dass sich die Anzahl sogenannter „Unfall-Gaffer“ – also Schaulustiger, die die Arbeit von Einsatzkräften etwa nach einem Unfall fotografieren, filmen und damit möglicherweise behindern – nicht unbedingt verringert hat, war zuletzt an zahlreichen Schlagzeilen österreichweit zu erkennen. Ganz im Gegenteil: Der Trend, Handyfotos oder -videos von Einsätzen zu machen und die Arbeit von Rettung, Feuerwehr und Co. zu erschweren, dürfte an Beliebtheit dazugewinnen. Die NÖN fragte im Bezirk nach, wie sich die Situation darstellt.

Gegen „Gaffer“ könne man „nicht viel unternehmen“, meint etwa Stefan Schneider, Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos in Baden: „Im Zuge der Einsatztätigkeit haben wir als Feuerwehr keine Befugnisse, den Schaulustigen dieses zu verbieten. Auch haben wir meistens gar keine Zeit dafür“, so Schneider.

Verwaltungsstrafen für „Unfall-Voyeure“

„Wir leben in einer sehr schnellläufigen Zeit, wo alles sofort über soziale Medien verbreitet wird. Gerade dieses sind ein großes Problem“, weiß Schneider. Man könne lediglich an die Vernunft der Menschen appellieren, meint er: „Ganz schrecklich ist es, wenn Bilder oder Videos im Netz auftauchen noch bevor überhaupt Angehörige von Verstorben oder Schwerstverletzten verständigt werden konnten!“

Ähnlich klingt auch der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Traiskirchen, Oliver Stocker, wenn es um dieses Thema geht. Seine Florianitruppe ist oft auf der A2 im Einsatz. Der Kommandant , der auch hauptberuflich bei der Feuerwehr Wien tätig ist, sieht sich ständig mit diesem neuen Phänomen konfrontiert. Verstehen kann er solche Menschen nicht, er hat jedoch einen Tipp für sie: „Wenn jemand an einem Unfallgeschehen so interessiert ist, dann soll er doch zur Feuerwehr gehen und dort mithelfen, anstatt zu fotografieren!“, so Stocker.

Am Wochenende sprach sich übrigens FPÖ-Innenminister Herbert Kickl für Verwaltungsstrafen für, Zitat Kickl, sogenannte „Unfall-Voyeure“, aus.