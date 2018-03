Bei Regen und nasser Fahrbahn war am Donnerstagnachmittag ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Baden auf der Landesstraße 154 in Günselsdorf in Richtung Teesdorf unterwegs. "Den Angaben von Zeugen zufolge überholte er andere Fahrzeuge und kollidierte im Zuge des Überholmanövers mit dem Pkw eines 47-jährigen aus dem Bezirk, der in der Gegenrichtung unterwegs war", meldete die Polizei am Freitagvormittag in einer Aussendung.

Im Fahrzeug des 47-Jährigen befand sich auch dessen 50-jährige Ehefrau. Bei dem Zusammenprall wurden alle drei Auto-Insassen (der 33-Jährige, der 47-Jährige und auch die 50-Jährige) unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Landesklinikum Baden eingeliefert.

"Beide Lenker waren alkoholisiert. Bei dem 33-Jährigen wurde ein Alkoholgehalt von 1,6 Promille und bei dem 47-Jährigen eine Minderalkoholisierung festgestellt", gab die Polizei bekannt.