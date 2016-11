Was war geschehen: Ein 75-jähriger gehbehinderter Mann aus dem Bezirk Baden ging am Nachmittag des 16. August auf der Gartengasse in Richtung Marktplatz durch das Ortsgebiet von Leobersdorf, als er plötzlich vom unbekannten Täter von hinten gegen den Oberkörper gestoßen und zu Boden geschleudert wurde. Während das Opfer am Boden lag, entwendete der unbekannte Täter eine Einkaufstasche vom Rollator und lief in Richtung Ortsmittel davon.

In der geraubten Einkaufstasche befand sich unter anderem auch eine Geldbörse mit diversen Dokumenten, einer Bankomatkarte des Opfers und ein dreistelliger Eurobetrag in bar.

Der unbekannte Täter versuchte noch am selben Tag 16. August bei einem Bankomat im Stadtgebiet von Baden eine Geldbehebung durchzuführen.

Ein Teil des Diebesgutes wurde im Gemeindegebiet von Bad Vöslau um Strauchschnittarbeiten aufgefunden.

Täterbeschreibung:

Mann, ca. 20-30 Jahre alt, schlanke Statur, kurze dunkle Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Langarmjacke bekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Leobersdorf, unter Telefonnummer 059133-3308, erbeten.