Ein Pkw-Überschlag im Gemeindegebiet von Reisenberg (Bezirk Baden) hat am Montagabend einen Schwerverletzten gefordert. Nach Polizeiangaben war das Fahrzeug laut einem Zeugen, der dem Lenker (32) in der Folge zu Hilfe kam, in einer Linkskurve von der Straße abgekommen.

Der verunglückte Autofahrer lag rund 150 Meter von seinem Pkw entfernt in einem Acker. Ob er sich nach dem Überschlag selbst befreit hatte oder herausgeschleudert wurde, war zunächst nicht bekannt.