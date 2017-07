Aus bislang unbekannter Ursache kam es auf der LB17, im Freilandgebiet von Schönau a.d. Triesting, zwischen Günselsdorf und Sollenau zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei war die Wucht des Aufpralls so heftig, dass ein 55-jähriger Lenker und eine 73-jährige Fahrzeuglenkerin in ihren Pkws eingeklemmt wurden.

Als die ersten Feuerwehreinsatzkräfte am Unfallort eintrafen, begannen sie, in Absprache mit dem ebenfalls eintreffenden Notarzt-Teams , sofort mit der Befreiung der beiden Verletzten aus den Unfallwracks.

Die Lenkerin musste noch an Ort und Stelle wiederbelebt werden. Nachdem sie trotzt ständiger Notarzt Versorgung in ein örtliches Unfallkrankenhaus eingeliefert wurde, erlag sie dann in Folge ihren schweren Verletzungen. Der ebenfalls schwer verletzte Fahrzeuglenker wurde nach medizinischer Stabilisierung mit dem Notarzthubschrauber in ein Unfallspital nach Wien geflogen.



Für die Feuerwehreinsatzkräfte galt es nach Freigabe durch die Polizei die Unfallstelle zu reinigen und die beiden Unfallwracks zu bergen. Die LB 17 musste über 2 Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.