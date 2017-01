Die Helenenkirche am Anfang des Helenentales ist allen Badenern ein Begriff. Wie viele Sonntagsmessen, Hochzeiten und Taufen wurden dort gefeiert. Der Zahn der Zeit nagt allerdings ganz deutlich an diesem denkmalgeschützen Gotteshaus. Jetzt tut sich eine Chance auf, die Kirche zu sanieren. Der Verein „Freunde von St. Helena“, im Jahr 2013 von engagierten Badenern gegründet, hat seine 123 Mitglieder motiviert, erhebliche Geldmittel für dieses Projekt aufzubringen. „Um die Jahreswende hat ein Vereinsmitglied 50.000 Euro gespendet“, ist Obfrau Barbara Felsinger dankbar. Somit kann der Verein mit insgesamt rund 70.000 Euro zur Renovierung beitragen.

zVg

Pfarrer freut sich darauf Projekt in Angriff zu nehmen

Dem zuständigen Pfarrer, Monsignore Norbert Kiraly, waren in der Vergangenheit wegen der beschränkten finanziellen Mittel der Pfarre, die Hände gebunden. Aufgrund dieser neuen Möglichkeiten freut er sich, in seinem 50. Jahr als Priester dieses ambitionierte Projekt in Angriff nehmen zu können. „Wenn auch Diözese, Stadt Baden und Land NÖ einen finanziellen Beitrag leisten“ ergänzt Kiraly.

Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) versichert in diesem Zusammenhang: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Renovierung der Helenenkirche auch seitens der Stadt Baden finanziell unterstützt wird.“

Jeder kann etwas beitragen

Da bereits im Vorfeld Kostenvoranschläge eingeholt wurden, könnten die Arbeiten mit Einbindung des Bundesdenkmalamtes sehr bald beginnen. Barbara Felsinger: „Unser Ziel ist, zum Kirchenjubiläum - 500 Jahre erstmalige urkundliche Erwähnung von sand Helen unter dem Rauhenstein – im Jahr 2018 fertig zu sein. Der Helenentag am 18.8.2018 soll ein Festtag sein“.

Wer dazu beitragen möchte, kann dies durch Spenden tun: „Freunde von St. Helena“, Sparkasse Baden, AT32 2020 5010 0001 5089.