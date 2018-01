Feierten im ÖVP-Lokal in Baden am Theaterplatz am Sonntag den Wahlsieg der Volkspartei: Kandidatin Angela Fischer, Christian Gumilar, Kandidat Gottfried Forsthuber, Stadträtin Erna Koprax, Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli, Bürgermeister Stefan Szirucsek und Bezirksspitzenkandidat Christoph Kainz.

| Andreas Fussi