Daher brachte er am Freitag der Vorwoche beim Verfassungsgerichtshof in Wien eine Wahlanfechtung zur niederösterreichischen Landtagswahl an – exakt 101 Seiten umfasst sein Schreiben, in welchem er seine Gründe genau dokumentiert.

So kritisiert Marschall – er brachte bereits bei mehreren Wahlen Anfechtungen ein – unter anderem, dass die SPÖ unter einer falschen Parteibezeichnung kandidiert habe. Auch stößt dem Obmann der EU-Austrittspartei sauer auf, dass „keine Chancengleichheit bei der Reihenfolge der Parteien am Stimmzettel“ geherrscht habe. Marschall – er führt noch einige Punkte mehr an – glaubt daran, dass seine Anfechtung von Erfolg gekrönt ist. Der Gablitzer hatte mit seiner Liste „Wir für NÖ“ lediglich im Bezirk Baden die nötigen Unterstützungserklärungen geschafft und erreichte 367 Stimmen.

