Ende November waren im Bezirk 6.602 Personen als arbeitslos gemeldet. 2.870 Frauen und 3.732 Männer. Das waren um 192 mehr als im Vorjahr. Der Anstieg ist mit rund drei Prozent aber flacher als in den Vormonaten ausgefallen. 929 Personen haben an Weiterbildungen teilgenommen. Insgesamt waren beim Arbeitsmarktservice Baden also 7.531 Personen vorgemerkt.

„Trotz steigender Arbeitslosigkeit bleibt unser Arbeitsmarkt aber dynamisch“, sagt Claudia Schweiger, Leiterin des AMS Baden. Denn auch die Zahl der unselbstständig Beschäftigten steigt konstant an. „Derzeit sind es 56.815 im Bezirk, das ist ein Plus von 1,5 Prozent zum Vorjahr“, betont Schweiger. Bis Ende November haben bereits 6.802 beim AMS vorgemerkte Badener wieder einen Job gefunden. Auch das ein deutliches Plus von 255 oder 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Was auffällt: Baden hat im Niederösterreich-Vergleich den höchsten Anteil an ausländischen Jobsuchenden zu verzeichnen, nämlich 1.481. Und: besonders schwierig wird es ab dem 50. Lebensjahr, wieder den Weg zurück ins Berufsleben zu finden. Mit 2.221 Arbeitslosen ist die Gruppe 50+ im Bezirk Baden die mit Abstand größte.

Die Hälfte hat nur einen Pflichtschul-Abschluss

„Unseren Fokus richten wir bei den vorgemerkten Arbeitskräften –

neben der Vermittlung natürlich – vor allem auf Aus- und Weiterbildung“, betont Schweiger. „Um so ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern und ihnen den Wieder-Einstieg zu erleichtern. Denn nur 314 Akademiker sind vorgemerkt, aber 3.095 (oder 47 Prozent) der Jobsuchenden verfügen nur über einen Pflichtschul-Abschluss.

Als besonderes Service biete das AMS in der Zusammenarbeit mit Betrieben maßgeschneiderte Unterstützung bei der Personalsuche an. „Zum Beispiel durch Personal-Vorauswahlen, Jobbörsen, Arbeitsplatznahe Qualifizierungen, und vieles mehr“, so Schweiger.

Bei der „arbeitsplatznahen Qualifizierung“ werden in Baden die Inhalte für die Qualifikation mit den Personalverantwortlichen der Betriebe gemeinsam ausgearbeitet. „Also wirklich ganz nah am Bedarf. So erhöhen sich die Jobchancen für die Teilnehmer deutlich.“