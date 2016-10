Mit Spitzenkoch Heinz Hanner und seinem geschlossenen Lokal in Mayerling verlor der Bezirk im aktuellen Restaurantführer Gault Millau auch die drei Hauben, die Hanner erkocht hatte. Nur noch eine Haube erhielten die Brüder Rosenbauch in ihrem Restaurant in Ebreichsdorf. „Heuer schien es uns, als hätten die Brüder ihre Ambition deutlich zurückgeschraubt. Einfachere Rezepte, weniger Komplikation. Das ist keineswegs schlecht, das sind nur eben keine zwei Hauben mehr“, heißt es in der Begründung fast entschuldigend.

Stabil bei einer Haube blieb das „Cuisino“ im Casino Baden. Trotz durchwachsener Bewertung. „Dass man in einem Casino sein Glück an den Tischen versucht, ist ja bekannt, dass sich dies auch auf die Teller ausdehnt, besitzt einen gewissen Grad an Originalität“, meinen die Tester, die sowohl Lob als auch harte Kritik anbrachten.

Schon zu den Stammgästen im Gault Millau zählt Franz Pigel mit seinem „Primavera“, das wieder eine Haube erhielt. „Ein kleines, charmantes Lokal. Klassisch-konservativ die Speisekarte, wenig Innovation, aber man versteht das Handwerk.“

Als „Tipps“ in der Wertung

Knapp an einer Haube vorbei schrammte der Berndorfer Waldgasthof Schimanszky mit 12,5 von 20 möglichen Punkten. 13 hätten die Haube gebracht. „In den gemütlichen, getäfelten Zimmern wird solide Hausmannskost ohne viel Aufhebens geboten, der Service ist freundlich und bemüht.“

Immerhin: einige neue Lokale schafften es als „Tipps“ in die Wertung. Etwa der „Landgasthof zum Schwarzen Adler“ von Alexander Rehberger in Altenmarkt. „In der Wirtshausstube schaffen Schank, Täfelung und Riemenboden diese ganz besondere Atmosphäre, die ein klassisches Wirtshaus ausmacht“, heißt es in der Bewertung. „Man bietet klassische Gerichte, findet aber dennoch Platz für eine Prise Inspiration und Kreativität. Ein gutes Beispiel, wie man Wirtshausklassiker neu interpretiert.“

In Baden überzeugten die Tester das „Edelsberger“ in der Marchetstraße („Dieses gemütliche Restaurant will sich nicht auf ein enges kulinarisches Konzept beschränken. So gibt es neben den Klassikern der Wiener Küche auch vegetarische und vegane Gerichte, die zumeist ebenso gut schmecken.“) und das „Jedermanns“ im Hotel Herzoghof („Geschmack wird großgeschrieben. Das gilt fürs Ambiente genauso wie für das kulinarische Angebot.“)