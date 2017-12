Wienerwald Tourismus-Geschäftsführer Mario Gruber verlässt mit Ende Februar 2018 die Tourismusdestination. Seine Nachfolge soll bis Mitte Februar geklärt werden, die Stelle wird ausgeschrieben.

Durch eine gezielte Neupositionierung und stärkere Vernetzung der Betriebe verhalf Gruber der Region zu neuem Image. Gruber: „Besonders freue ich mich, dass wir die Genussmeile zu einer Leitveranstaltung der Region ausbauen konnten, die über die Grenzen bekannt ist“.

"Entscheidung nicht leicht gefallen"

Aus privaten Gründen stellt sich der gebürtige Burgenländer einer neuen Herausforderung in der Steiermark, wo er die Geschäftsführung der Tourismusdestination Thermen & Vulkanland Steiermark übernehmen wird. „Mir ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Der Wienerwald und seine Gastgeber sind mir persönlich sehr ans Herz gewachsen“, berichtet der scheidende Geschäftsführer.

Manu Eitler verlässt Baden Richtung Wienerwald. | Pohl

Wichtig sei, die Dinge so am Laufen zu halten, dass der Erfolgskurs in der Region weitergehe. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung über die Niederösterreich-Werbung laufen.

Während Gruber die Region Richtung Steiermark verlässt, gibt es auch einen Wechsel in Baden. Eventmanagerin Manuela Eitler (31) verlässt mit Ende des Jahres den Baden Tourismus und wird ab Mitte Jänner Teil des Teams der Wienerwald Tourismus GmbH. Entsprechende Gerüchte bestätigt sie gegenüber der NÖN. Als Grund für den Wechsel gibt sie an, „mal etwas Neues auszuprobieren“.

Zehn Jahre Mitarbeiter bei Stadtgemeinde

Zehn Jahre lang war Eitler Mitarbeiterin der Stadtgemeinde Baden. Der Beginn war am 27. Dezember 2007. Die ersten zwei Jahre war sie im Tourismusbüro, dann acht Jahre im Eventmanagement tätig, wo sie für die Veranstaltungen der Stadt Baden zuständig war. Ihre berufliche Karriere startete sie nach der HLA im Cateringbereich und bei der Mutter in der Urbanusschenke.