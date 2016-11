Zeugenaussagen zufolge war ein 46-Jähriger beim Überholen in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und stieß in der Folge mit dem entgegenkommenden Wagen einer 48-Jährigen zusammen.

Der Autofahrer und sein elfjähriger Sohn wurden schwer verletzt. Sie wurden mit Notarztwagen und -hubschrauber ins Landesklinikum Baden bzw. AKH Wien gebracht, teilte die NÖ Polizei am Montag mit. Die Insassen des zweiten in den Unfall involvierten Fahrzeugs - die Lenkerin, ihr 14-jähriger Sohn am Beifahrersitz und ein 13-Jähriger auf der Rückbank - wurden ins Spital nach Baden transportiert.