Zu einer Autobahnsperre in Fahrtrichtung Wien kam es nach einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag auf der A21 der Wiener Außenringautobahn im Bezirk Baden.

Ein Fahrzeuglenker verlor in den Nachmittagsstunden, kurz nach der Anschlussstelle Mayerling, in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug und geriet rechts von der Fahrbahn ab. In Folge fuhr er auf die steile Böschung auf, überschlug sich und wurde wieder auf die Fahrbahn zurück geschleudert, wo der schwer beschädigte Pkw am 1. Fahrstreifen zum Stehen kam.

Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht

Aufgrund der Landung des alarmierten Notarzthubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Wien von der Autobahnpolizei gesperrt werden. Kurz nach Eintreffen des ersten Fahrzeuges der FF Alland konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Der unbestimmten Grades verletzte Lenker befand sich zwar noch im Fahrzeug, war aber nicht eingeklemmt.

Er wurde in Folge durch die Rettungskräfte bzw. dem Notarztteam erstversorgt und mit einem Rettungstransportfahrzeug zur weiteren Abklärung in ein Unfallspital eingeliefert. Nach Freigabe der Unfallstelle durch die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Alland musste das schwer beschädigte Unfallwrack mittels Ladekran der Feuerwehr geborgen werden.