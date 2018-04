Tobias (13) wird vermisst! | LPD NÖ

Der 13-jährige Tobias R. ist seit dem 23. März 2018 aus seiner elterlichen Wohnung im Bezirk Baden abgängig. "Hinweisen zufolge dürfte er sich im Raum Mödling bzw. Wien aufhalten. Zuletzt wurde er am 1. April 2018 im Bereich des Bahnhofes Mödling gesehen", gab die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.

Über die Bitte seiner Mutter wird nun anhand von Fotos des abgängigen Buben nach ihm gesucht, die Exekutive bittet dabei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Tobias ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat kurze braune Haare. Zuletzt war er bekleidet mit einer schwarzen Adidas-Jacke mit weißen Streifen und Rapid-Logo auf der Brust sowie einer dunkelblauen Jean und dunkelblauen Sportschuhen. Hinweise werden an jede Polizeidienststelle erbeten!