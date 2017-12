Nur noch drei Wochen bis Weihnachten, der Handel steckt mitten in der einkaufsstärksten Zeit des Jahres. Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Jarko Ribarski appelliert in dem Zusammenhang an die Konsumenten, bei ortsansässigen Händlern zu kaufen.

NAFES-Aktion für drei Jahre verlängert

„Wer seinen Weihnachtseinkauf bei regionalen Betrieben tätigt, leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität in unserem Bezirk“, konstatiert Ribarski. Die lokalen Geschäftsleute stünden noch für eine Einkaufskultur, die es unbedingt zu erhalten gelte, meint der WK-Chef.

„Unsere Betriebe im Bezirk sorgen nicht nur für Lebensqualität, sondern ebenso für Wohlstand, sichern Arbeitsplätze und Ausbildung für die Jugend. Dessen sollten wir uns gerade jetzt bewusst sein.“ Die Bedeutung des Weihnachtsgeschäftes für den Handel stehe außer Frage. Für viele Betriebe seien die wenigen Wochen vor dem 24. Dezember bestimmend für den Geschäftserfolg des ganzen Jahres.

Ribarski verweist auch auf entsprechende Förderungen. So unterstützen das Land und die Wirtschaftskammer Niederösterreich mit der Aktion NAFES seit Jahren gemeinsam Projekte, um den Einkauf in den gewachsenen Stadt- und Ortszentren zu fördern. „Diese wird nun um weitere drei Jahre verlängert“, freut sich Ribarski.

Aktion wurde zur Erfolgsgeschichte

Maximal 100.000 Euro bzw. 30 Prozent der erforderlichen Investitionssumme werden von NAFES gefördert. Rückblickend erweise sich die Aktion als Erfolgsgeschichte: In den letzten fünf Jahren wurden rund 450 Nahversorger mit sechs Millionen Euro unterstützt und dadurch Investitionen von 40 Millionen Euro ausgelöst sowie 4.000 Jobs geschaffen oder abgesichert. Vom Gemeindeleitsystem über Einkaufszeitschriften bis hin zu Veranstaltungen und Lange Einkaufsnächte konnten auch im Bezirk Baden zahlreiche Projekte unterstützt werden.