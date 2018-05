Das erfolgreiche Projekt „bike4kids“ findet auch in diesem Jahr seine Fortsetzung. Das Herzensprojekt von fünf sportbegeisterten Sanitätern aus der Region Baden verbindet zwei Leidenschaften für den guten Zweck – das Rennradfahren und das Engagement beim Roten Kreuz.

Im Juli geht „bike4kids“ in die zweite Runde und fährt die restlichen Bezirksstellen im Westen von Niederösterreich ab. Start und Ziel nach 800 Kilometern ist die Bezirksstelle Kirchschlag, die 2017 die höchste Spendensumme überreichen konnte. Jeder, der möchte, kann die fünf bei ihrer Tour begleiten – auf einer oder mehrerer der insgesamt sieben Etappen.

Entstanden ist die Idee bei einem gemeinsamen Rettungsdienst in Baden am 21. Dezember 2016. Es wurde eine Rennradtour mit 660 Kilometern im Osten Niederösterreichs geplant, bei der 29 Bezirksstellen vom Roten Kreuz angefahren wurden. Diese bekamen im Vorfeld Spendenboxen, die sie für die Kinderburg Rappottenstein füllen sollten. Das Ergebnis der Tour im Vorjahr war überwältigend: Das beeindruckende Engagement der sportlichen Rotkreuz-Mitarbeiter und die Eigeninitiative der einzelnen Bezirksstellen ermöglichten eine Spendenübergabe an die Kinderburg Rappottenstein von unglaublichen 30.000 Euro!