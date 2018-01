Schüler der 2. und 7. Klasse führten mit großer Freude die kleinen und großen Besucher durch das Haus, in dem viele tolle Stationen zum Mitmachen, Ausprobieren und Experimentieren einluden – sei es in Physik, Werken, in den Turnsälen oder bei den Sprachenstationen. Bei der Stempelrallye gab es dank Bücher Schütze schöne Preise zu gewinnen. Auch hinsichtlich der Spezialisierungen, der Begabtenförderung und weiterer Angebote der Biondekgasse wurde informiert. Daneben waren viele Klassentüren geöffnet, damit die Gäste Einblicke in die Unterrichtsstunden in den unterschiedlichen Fächern bekamen. So konnten die Erstklassler in spe vielleicht auch schon ihre zukünftigen Lehrer kennenlernen.