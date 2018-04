Der 30-jährige Künstler Camillo Stepanek aus Blumau-Neurisshof ist, nach eigenen Worten, „fasziniert von der perfekt geschwungenen Linie der Natur.“

Aus dieser Faszination heraus kreierte er mit „Pop Art Nouveau“ einen völlig neuen Kunststil. Nach einem einjährigen Aufenthalt in den USA, bei dem er bereits die Möglichkeit nutzte, zwei kleinere Ausstellungen auszurichten, kehrt der Künstler nun nach Österreich zurück.

„Suchte schon lange nach einem Bild“

„Ich lag damals im Bett meiner Blumauer Wohnung und blickte an die Holzdecke. Dabei dachte ich, dass ich schon lange nach einem Bild suche, das neben meinem Bett hängen soll. Wenn ich dem Holz eine andere Farbe gäbe und mit Schlagmetall bei der Maserung bearbeite, dann könnte das ein sehr interessantes Bild ergeben.“

Als er dann das erste Bild schuf, merkte er sofort, dass dies ein neuer Kunststil war. Im Gespräch mit der NÖN erzählt Camillo, dass er bereits als Kind seine kreative Ader entdeckte und zu malen begann. „Kreativität ist wie ein Vulkan, das ist in einem und muss raus“, so der Blumauer. Nach dem vollendeten Wirtschaftsstudium lebte er ein Jahr lang in der Nähe von New York und entdeckte die vielen Möglichkeiten, die dieser Ort der Kunst bietet. Er nahm an zwei Kunst-Wettbewerben teil und schaffte es bei beiden ins Finale.

Nach der Rückkehr nach Österreich ergab sich im Vorjahr die Möglichkeit, im „Hyatt Hotel“ im marokkanischen Agadir auszustellen. „Ich packte meine Bilder ein und machte mich mit dem Auto auf dem Weg nach Marokko“, so Stepanek, der auch hier einen großen Erfolg feierte.

Am 8. November wurden einige Bilder im Rahmen der Vorstellung des „Viennese Opera Ball in New York“ vor einem erlesenen Publikum im österreichischen Kulturforum in New York gezeigt.

Im Februar wurden die Bilder schließlich in der Lobby der Katakomben im Londoner Stadtteil Soho ausgestellt. Der dortige „Art Space“ wurde erstmalig für eine Vernissage genutzt. „Ich freute mich sehr, Kunstliebhaber wie die Vorsitzende des ‚Austrian Chambers‘ Silvia Frieser, Topdesigner Dean Sonnenberg, Österreichs stellvertretenden Wirtschaftsdelegierten Stephan Spazier sowie Raluca Gold-Fuchs begrüßen zu können“, so Camillo Stepanek.