Wegen übler Nachrede muss sich derzeit Bürgerlistenchef Jowi Trenner in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten. Am Freitag begann der Prozess rund um seine Behauptungen der Freunderlwirtschaft und illegaler Geschenkannahme durch Ex-Bürgermeister Kurt Staska (VP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) bei der Pachtvergabe für das „Restaurant Marktamt“.

Vergabe des Restaurants „ohne Ausschreibung“

Trenner hatte kritisiert, dass die Vergabe des Fischrestaurants am Brusattiplatz in Baden (ehemals Elektro Brenner) durch die städtische Tochtergesellschaft „Immobilien Baden GmbH“ ohne Ausschreibung erfolgt und der Mietpreis mit 900 Euro pro Monat zu günstig ausgefallen wäre. Dem damaligen VP-Bürgermeister Kurt Staska und der Grünen-Vizebürgermeisterin Helga Krismer warf er in dem Zusammenhang, wie berichtet, „illegale Geschenkannahme“ vor.

Vizebürgermeisterin Helga Krismer im Landesgericht. | NOEN, Steinbock

Staska und Krismer haben daraufhin eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft eingebracht, die daraufhin von sich aus ein Verfahren gegen Trenner eingeleitet hatte. Da sich das Bezirksgericht Baden für unzuständig erklärt hatte, landete der Fall nun im Landesgericht Wiener Neustadt.

Der Angeklagte, 59, erschien mit prominentem Anwalt, nämlich Ewald Stadler, und bekannte sich „nicht schuldig“. Stadler: „Das war ein Geschehen aus dem politischen Alltag, es wundert mich, dass es hier angeklagt ist.“ Und: „Politiker sollen Politik in ihrem Wahlkreis machen und nicht hier vor Gericht!“

„Das war ein Geschehen aus dem politischen Alltag, es wundert mich, dass es hier angeklagt ist“

Trenner ist Chef der größten Oppositionsfraktion in Baden und der Sachverhalt sei ihm von einem Informanten so geschildert worden. Demzufolge hätten Krismer und Staska eine Weisung erteilt, die Pacht so durchzuführen. Der Sachverhalt landete dann in diversen Medien. Mittlerweile ist viel Zeit vergangen und doch taucht diese vermeintliche Geschenkannahme immer wieder auf. Helga Krismer: „Es ist amtlich, das Bürgermeister Staska und ich unschuldig beschuldigt wurden. Und trotzdem wurde es im September 2017 in einem Newsletter von Herrn Trenner wieder aufgewärmt. Es geht nicht, dass die ganze Stadt deshalb angepatzt wird.“

Vor Gericht konnten keine echten Beweise für Trenners Behauptungen vorgelegt werden. Er gab an, dass es bei diesem Projekt erstmalig keine Ausschreibung gegeben habe und dass die Pacht für das Lokal sehr niedrig sei. Das sei ihm verdächtig vorgekommen.

Auf die Fragen der Richterin nach konkreten Beweisen gab es keine echten Antworten. Der Prozess wurde auf 2. März vertagt, um mehrere Zeugen, darunter auch den Informanten von Trenner, zu hören.