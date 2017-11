Intendant Michael Lakner überreichte ein Geschenk an den beliebten Schauspieler und Sänger und die Kolleginnen und Kollegen gratulierten. Födinger war sehr überrascht und bedankte sich herzlich.

Erich Wellenhofer

Der Badener Künstler begann im Jahr 1967 und hatte seine erste Anstellung im Stadttheater. Danach hatte er Engagements in St. Pölten, Innsbruch, Luzern sowie in Deutschland auf mehreren Bühnen. Er war hauptsächlich als Buffo tätig. Als er wieder nach Baden kam, trat er oft bei caritativen Veranstaltungen als Gast auf. Er ist ein begeisterter Sänger und ist derzeit bei der Bühne Baden beschäftigt. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit seinen Hobbys wie Basteln, handwerklichen Arbeiten im Haus in Baden usw. und widmet sich seiner Familie.

Alles Gute und weiterhin viel Erfolg!