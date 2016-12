Die Sonne strahlt ins Max-Reinhardt-Foyer am Mittwochmorgen. Am Podium sitzen neben Martina Malzer, kaufmännischer Direktorin der Bühne Baden, ihr neuer „Kollege“ und designierter künstlerischer Leiter ab 1. Mai 2017: Michael Lakner, promovierter Jurist, Künstleragent in Wien, künstlerischer Betriebsdirektor in Graz, Operndirektor in Basel und zuletzt 14 Jahre Geschäftsführer des Lehár-Festivals Bad Ischl.

„Die Operette bleibt weiter unsere Domäne“

Entgegen der Tradition wurde die übliche Spielplan-Präsentation vom April in den Dezember vorverlegt. Und Lakner stellt gleich einmal temporeich (sein Markenzeichen) sich selbst und den neuen Spielplan vor: „Für mich ist es hier in Baden, wie in ein Paradies zu kommen.“ Das Ambiente des Theaters, das tolle Team, zwei Häuser, die das ganze Jahr bespielt werden und alle Sparten und Gattungen gezeigt werden, also Oper, Operette, Musical und Theater.

„Es gibt nichts Schöneres für einen Intendanten, als alles bedienen zu können“, freut sich Lakner auf seine neue Aufgabe. Er wolle mit der Tradition des Hauses keineswegs brechen, vorrangig bleibt die Bühne Baden ein Operettenhaus. Lakner strebt zwar einer Bild- und Bühnensprache nach, die aktuell ist, aber es soll und kann kein 1:1-Abbild der Wirklichkeit sein: „Wir wollen die Kirche schon im Dorf lassen, aber mit heutigen Mitteln arbeiten, die Operette bleibt jedenfalls unsere Domäne.“

„Orpheus in der Unterwelt“ eröffnet Saison

Die Sommersaison 2017 eröffnet Lakner mit einem Stück, das an der Wiege der Operette steht, mit der Oper „Orpheus in der Unterwelt“, gezeigt wird eine rekonstruierte Version aus dem Jahr 1858, die Ulrike Beimpold inszenieren wird. Lakner überredete Beimpold, die Seiten zu wechseln, von der Schauspielerin zur Regisseurin. Das tut sie gerne. „Ich bin über die Vorschusslorbeeren erfreut“ und sie möchte vor allem menschliche Figuren zeigen, „keine Schablonen oder Puppen“, wie Beimpold erklärt.

Lakner bringt in seiner ersten Saison gleich einen außergewöhnlichen Gast nach Baden: „Russkaja“-Sänger und Schauspieler Georgij Makazaria, bekannt u.a. wegen seiner musikalischen Auftritte bei „Willkommen Österreich“ von Grissemann & Stermann. „Da sehen sie auch meine konzeptuellen Vorstellungen, ich versuche mit jungen Talenten, aber auch Publikumslieblingen zu arbeiten, also mit operettenfernen Leuten.“

Es müsse halt passen, „es darf sich nicht krampfen, nur so können wir ein jüngeres Publikum ansprechen“, so Lakners Hintergedanke. Um neue Publikumsschichten zu gewinnen, will er weiterhin verstärkt auf die Kunstvermittlung setzen, die bewährt in den Händen von Eva Morineau liegt: „So bekommt man ein sattes Fundament, auf dem man aufbauen kann, wir werden zum Beispiel Oper4kids einführen, wo wir Kinder ab vier Jahren ansprechen wollen.“

Erstmals soll auch eine Operette live auf den Hauptplatz übertragen werden, um wieder „an neue Publikumsschichten zu kommen, wir möchten in die Stadt hineinstrahlen und das die Leute sehen, wie hip und wie hop die Operette ist.“

Neue und mehr Plätze im Stadttheater

Lakner wird auch selbst inszenieren, und zwar den „Zarewitsch“, die für ihn schönste Lehár-Operette. Als dritte Produktion wird Werner Sobotka das Musical „Grand Hotel – Menschen im Hotel“ inszenieren und als Schauspiel gibt es „Die Eroberung des Goldenen Apfels – Geschichte einer Belagerung“. Weiter soll auch die Konzertschiene gehen, die „eine Förderung und Forderung des Orchesters ist“, wie Lakner meint.

Und über den Sitzkomfort hat dann Martina Malzer noch einiges zu sagen: Das Stadttheater wird neu bestuhlt und der Mittelgang im Parterre und auf der Galerie wird geschlossen. Somit gewinne man nicht nur einige Sitzplätze dazu, sondern auch noch Sitzplätze mit der besten Sicht auf die Bühne. Die Schließung des Mittelgangs ist auch eine Rückführung an den Originalzustand aus dem Jahr 1909.

Weiters werden die Sitzreihen breiter, für die Füße gibt es mehr Platz und vorerst werden vier behindertengerechte Plätze eingerichtet. 700.000 Euro sind dafür im Theaterbudget veranschlagt, im vergangenen Sommer startete ein Architektenwettbewerb, der Zuschlag ist bereits erteilt und im Sommer kann man bereits auf den neuen Stühlen Platz nehmen. Mit „frischer Wind mit neuen Stühlen“, beendet Lakner seine erste Pressekonferenz.