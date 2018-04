Badener Villenviertel in „Am Schauplatz Gericht“ .

Am Schauplatz Gericht beschäftigt sich in seiner Sendung am Donnerstag, 19. April um 21.05 Uhr mit Nachbarn, die einander vor Gericht diverse Grenzverletzungen vorwerfen. Auch ein Gerichtsfall aus der Stadt Baden wird dabei behandelt und gibt der Sendung auch ihren Untertitel: „Der Maschendrahtzaun im Villenviertel“.