Heute Mittwoch, 22.11., kommt ein wunderbares Trio rund um Georg Breinschmied ins Cinema Paradiso Baden: unter dem Namen „The Flying Schnörtzenbrekkers“ beleuchten sie lustig und nicht ganz ernst das Leben des Musikers Ivica Strauß, ein Seitenspross der berühmten Wiener Walzer-Dynastie.

„Kontrabass- und Jazz-Virtuose Georg Breinschmid begibt sich mit Geiger Sebastian Gürtler und Akkordeonist Tommaso Huber auf eine skurril-abenteuerliche Reise durch das Leben eines zu Recht vergessenen Durchschnittsmusikers“, heißt es dazu in der Aussendung des Cinema Paradiso Baden.

Musikalisch hochvirtuos und historisch schwachsinnig wandeln die drei auf Ivica Strauß’ Pfaden und spüren Leben und Werk eines einzigartigen Komponisten auf. In der Blüte seines Schaffens nach Montenegro verbannt, führte er dort ein tristes Leben zwischen Wienerlied und Cevapcici.

Der „Don Quixote der abendländischen Musik“ (Zitat Tommaso Hubers am 30. Februar 2009 während seines Mittagsschlafs) wird an dem Konzertabend endlich rehabilitiert und so manch korrupte Machenschaft seiner berühmten Brüder Johann, Josef und Eduard aufgedeckt.

Werke wie die Ouvertüre zur Operette „Die Ledermaus“, ursprünglich eine Komposition von Ivica Strauß, der tiefsinnige „Ausdrucksschuhplattler“ oder die geheime Hymne Alt-Österreichs „Wien bleibt Krk“ bringen spannendste Details aus dem verhunzten Leben von Ivica Strauß zu Gehör. Am Ende des köstlichen Abends zwischen virtuoser Musik und Strauß-Kabarett finden dann alle ihre Antwort auf die Frage, wer Ivica Strauß wirklich war: Genie oder Wahnsinniger? Visionär oder Scharlatan? Tarzan oder Wühlmaus? Erfindung oder Wirklichkeit?

Wann? Im Cinema Paradiso Baden am 22.11., 20 Uhr, Eintritt 24 Euro, mit Cinema Paradiso Card 2 Euro ermäßigt.

Info: Cinema Paradiso, Beethovengasse 2a, 2500 Baden, www.cinema-paradiso.at/baden, 02252-256225.