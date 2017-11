Club Vino im Weingut Kaiserstein in Sooß. Das bedeutet: Die für viele coolste Weinverkostung des Landes ist am 25. November in der coolsten Wein-Location der Region zu Gast. Beginn: 19.30 Uhr.

Mitveranstalter Oliver Pußwald weiß: „Das Weingut Kaiserstein ist mit seinem lässigem LoungeHeurigen, umgeben von Weingärten und mit dem spektakulären Ausblick der perfekte Ort, um den Wein zu feiern.“

Perfekter Rahmen für außergewöhnliche Veranstaltungen

Es ist aber mehr, als der perfekte Rahmen für außergewöhnliche Veranstaltungen. Seit der Tiroler Daniel Waldner 2015 das Weingut übernommen hat, entwickeln sich auch die von ihm kreierten Weine prächtig, was zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem bei der AWC Vienna, der größten Weinbewertung der Welt, beweisen.

Beim von der Raiffeisenbank Region Baden präsentierten Club Vino können sich die Besucher davon überzeugen: Von spritzigen Schaumweinen, aufregenden Weißweinen, über den aktuellen Jungwein und Barrique Fassproben (ein Ausblick auf das hervorragende Jahr 2017) bis hin zu den ausgezeichneten Rotweinen wird man alles aus exklusiven Gabriel-Gläsern verkosten können. Dazu gibt es Heurigenstyle Buffet mit Lachs- und Beeftartare, verschiedenen Schnitzel, Käseauswahl und Nachspeisen.

Musikalisch wird der Club Vino diesmal von Radio Superfly supported, mit Disco und Soulful House. Special Guest ist DJ Wax, der jahrelang die monatliche Crytal Radioshow hostete. Gemeinsam mit Chris Vega und Oliver Pusswald sorgt er für die Sounds beim Verkosten und die tanzbaren Beats beim anschließenden Clubbing. Optisch verzaubert wieder das Künstler-Kollektiv dORNwITTCHEN die Location.Jetzt Tickets sichern auf

NÖN.at/ticketshop