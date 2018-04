Baden: Einbruch in Krabbelstube geklärt.

Anfang Jänner war ein vorerst unbekannter Täter in eine Kinderbetreuungseinrichtung am Erzherzog Rainer Ring in Baden eingebrochen. Der Einbrecher hatte das Türschloss abgedreht und einen geringen Geldbetrag aus der dortigen Handkassa gestohlen. Kriminalbeamte der Stadtpolizei konnten allerdings bei der Tatortbearbeitung eine DNA-Spur sicherstellen.

Wie die Stadtpolizei Baden informiert, führte diese Spur jetzt zur Ausforschung des Täters: Es handelt sich um einen 42-jährigen Mazedonier. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.