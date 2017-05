Am Mittwochabend gegen 19 Uhr war ein Lkw-Sattelkraftfahrzeugzug (beladen mit Metallteilen) auf der A21 bei Hochstraß (im Bezirk Baden) unterwegs. Während der Fahrt nahm der Lenker plötzlich Brandgeruch war und hielt sein Gespann geistesgegenwärtig am Pannenstreifen an. Gottseidank! Denn im Motorbereich war ein Brand entstanden, der sich bereits auf die Kabine auszubreiten begann.

Diesel trat noch während des Brands aus

Einige Ersthelfer hielten sofort an und begannen den Brand mittels mehrerer Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Besonders erwähnt wurde in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Baden ein Feuerwehrmann der FF Marchtrenk aus Oberösterreich, der ebenfalls zufällig vorbeikam und die Erstmaßnahmen professionell gezielt leitete. Nur durch den beherzten Eingriff konnten die Anwesenden das Übergreifen des Brandes auf den Auflieger verhindern.

Die alarmierten freiwilligen Feuerwehren Alland und Klausen- Leopoldsdorf begannen nach ihrem Eintreffen umgehend mit den Löschmaßnahmen unter Atemschutz, sodass der Brand bald darauf komplett gelöscht war. Mit der Wärmebildkamera der FF Groisbach konnte das Feuer und die betroffenen Stellen nachkontrolliert sowie die Nachlösch- und Kühlungsarbeiten gezielt gesetzt werden.

Der Brand beschädigte einige Treibstoffleitungen, so kam es während des Brands zum Austritt von Diesel! Die Feuerwehren konnten der Austritt jedoch stoppen.

Ein privates Abschleppunternehmen barg den Lkw, die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Für die Arbeiten mussten mehrere Fahrspuren gesperrt werden.

