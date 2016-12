Dragana Stankovic, seit Juni amtierende Miss Austria, startete das größte Erlebnis ihres bisherigen Lebens. Die Traiskirchnerin vertritt Österreich bei der Miss-World-Wahl und wird dafür ein Monat in den USA (Washington) verbringen.

Vier Wochen im Einsatz

Geschafft! Trotz überbuchten Fluges bekam Miss Austria 2016 Dragana Stankovic ihr Ticket für den Austrian Airlines Flieger in die USA. | Philipp Enders

Der internationale Einsatz als österreichische Vertreterin bei der „Miss World“-Wahl zählt zu den Highlights der Miss Austria-Siegerinnen. Es gehört auch für die 20-jährige Dragana zu den größten Aufgaben, denn es geht längst nicht mehr nur um ein schönes Lächeln. Vier Wochen sind die 125 Missen aus der ganzen Welt im Einsatz, absolvieren Charityeinsätze, Shootings, Empfänge und repräsentieren ihre Heimatländer beim größten TV-Spektakel der Welt. Über zwei Milliarden Zuseher verfolgen die TV-Show weltweit.

"Freue mich wahnsinnig"

„Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit mit so vielen Mädels, aus aller Herren Länder!“ so Dragana Stankovic kurz vor ihrem Abflug am Flughafen Schwechat. Ein Platz ganz weit vorne wäre für sie ein Traum, gibt sie ehrlich zu. „Ich werde mein Bestes und jeden Tag 120 Prozent geben!“

Sooft es Dragana möglich ist, wird sie ihre Fans an ihrer Reise teilhaben lassen. Infos dazu gibt es auf www.miss-austria.at.