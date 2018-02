Die Malakademie in Baden startet am 12. Februar um 16.30 Uhr in das neue Semester. Die Fotoakademie Baden beginnt am 17. Februar (10 bis 16 Uhr) und die Malakademie in Leobersdorf hat den ersten Kurs am 13. (Gruppe 1) und am 14. Februar (Gruppe 2). Semesterstart für die Musicalakademie in Kottingbrunn ist der 18. Februar.

Der Starttermin für die Filmakademie in Baden wird noch bekanntgegeben. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich im Internet unter www.noe-kreativakademie.at

Bei dem schöpferischen Prozess werden die Kinder und Jugendlichen von professionellen Kunstschaffenden begleitet: In der Filmakademie zeigt Gerhard Suchy, wie aus einer originellen Idee dank Drehbuch, Regie, Kamera, Ton, Licht und Schnitt ein ganzer Film entsteht; angeleitet von Alexander Kaufmann und Paul Wildberger können junge Talente in der Fotoakademie den Blick für das Wesentliche schulen und erfahren, wie man Momente mit der Kamera gelungen festhält.

In der Malakademie stehen Regina Hadraba in Baden und Gerhard Kaiser in Leobersdorf mit Rat und Tat zur Seite und schaffen mit einer wohltemperierten Mischung aus Lernen und Spaß am Malen das ideale Klima für junge Künstlerinnen und Künstler; in der Musicalakademie in Kottingbrunn zeigt ein Team um Werner Auer, was es heißt, gleichzeitig zu singen und zu tanzen – geheimnisvoll wie ein Phantom in der Oper oder erhaben wie eine Kaiserin.

Das Angebot der Niederösterreichischen Kreativakademie in Baden und Leobersdorf richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren und ist Teil eines weitverzweigten Netzwerkes im gesamten Bundesland Niederösterreich. Mit 92 Akademien an 38 Standorten ist die Angebotspalette der Niederösterreichischen Kreativakademie ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kultur- und Bildungslandschaft.