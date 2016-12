Erst in der vergangenen Woche erging der erstinstanzliche Bescheid für die Baugenehmigung des geplanten Windparks in Ebreichsdorf. Damit sollen sich bereits Ende nächsten Jahres die ersten der geplanten 13 Windräder auf Ebreichsdorfer Boden drehen. Gleichzeitig wurde letzte Woche bekannt, dass die Causa nun auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft beschäftigt.

„Partnerschaftsvereinbarung“ steht im Mittelpunkt der Anzeige

Grund dafür ist eine Anzeige eines Anrainers, die durch die Kanzlei des ehemaligen FPÖ-Justizministers Dieter Böhmdorfer eingebracht wurde. Die Staatsanwaltschaft prüfte die Anzeige und leitete „auf Grunde eines begründeten Anfangsverdachtes“ ein Ermittlungsverfahren ein. Im Mittelpunkt der Anzeige steht die „Partnerschaftsvereinbarung“ zwischen dem Windparkbetreiber und der Stadtgemeinde Ebreichsdorf. In diesem Vertrag soll sich die Stadtgemeinde verpflichtet haben, den Energieversorger „bei der Erlangung der behördlichen Genehmigungen zu unterstützten und in den Behördenverfahren die nötigen Zustimmungen ohne Zeitverzögerung abzugeben“. Zugleich soll die Stadtgemeinde auf alle Rechtsmittel im Voraus verzichtet haben, „ohne den Inhalt der künftigen Entscheidungen überhaupt zu kennen“, heißt es in der Anzeige.

Für das Entgegenkommen soll der Gemeinde viel Geld zugesagt worden sein. Neben dem jährlichen Entgelt pro Windkraftanlage, ein pauschales Entgelt, das sich an der Leistungskapazität der Windräder orientiert und eine einmalige Erfolgsprämie bei der Inbetriebnahme des Windparks. Insgesamt soll es sich um rund neun Millionen Euro handeln.

Ermittlungen konzentrieren sich auf Vertrag von 2012

„Es wird unter anderem gegen alle Gemeinderäte ermittelt, die den Vertrag mit dem Energieversorger unterschrieben haben“, bestätigt Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ). Ansich wurde zur Errichtung des Windparks 2014 eine Volksbefragung durchgeführt. Dabei sprachen sich 56,7 Prozent der Teilnehmer für den Windpark aus. Auch der Beschluss im Gemeinderat fiel im Jahr 2014 mehrheitlich. Die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft konzentrieren sich jedoch auf einen bereits 2012 unterzeichneten Vertrag.

Als Beschuldigte sollen dabei zwei Mitarbeiter des Energieversorgers sowie Bürgermeister Kocevar, ein ehemaliger SPÖ Stadtrat, eine SPÖ Gemeinderätin und eine Grüne Gemeinderätin geführt werden. Man sei vom Land mehrmals in der Angelegenheit geprüft worden. „Deshalb sehe ich es gelassen“, so Kocevar. In der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember wurde das Thema dann im nicht öffentlichen Teil der Sitzung behandelt. Dabei soll es zu hitzigen Debatten gekommen sein.