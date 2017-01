Um die Mittagszeit bemerkte ein Passant in der Hans Hofer Gasse in Ebreichsdorf, das von einem Grundstück dichter Rauch aufsteigt. Sofort setzte der Mann einen Notruf ab. Nur wenige Minuten danach traf das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Ebreichsdorf an der Einsatzstelle ein.

Da sich der Brand auf einem Grundstück befand, welches nur durch das Haus zugänglich war und die Wohnhausbesitzer nicht zu Hause waren, musste sich die Feuerwehr über den Zaun von einem Nachbargrundstück Zutritt zu dem Garten verschaffen. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass ein Komposthaufen sowie mehrere Gartengeräte bereits in Brand standen.

Das Feuer drohte bereits auf eine Gartenhütte sowie auf ein Gebäude am Nachbargrundstück überzugreifen. Der Feuerwehr gelang es aber, den Brand rasch zu löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Wie es zu dem Brand kam ist derzeit noch unklar.