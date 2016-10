Mit 1. Oktober 2016 kam es auf der Polizeiinspektion Ebreichsdorf zu einem Wechsel an der Spitze. Der bisherige Postenkommandant Karl Lein trat am 1. Oktober seinen wohlverdienten Ruhestand an und übergab das Kommando an seinen bisherigen Stellvertreter Roland Gaus.

Der 1956 in Ternitz geborene Karl Lein trat 1976 in den Dienst der Bundesgendarmerie ein. Nach einigen Ausbildungen führte ihn sein beruflicher Weg erst nach Pottendorf. Dort war er von 1984 bis 1986 stellvertretender Kommandant und von 1986 bis 1996 Kommandant der Polizeiinspektion.

Seit 1996 leitete er dann die Polizeiinspektion Ebreichsdorf. Nach 20 Dienstjahren verabschiedeten sich am letzten Tag Bürgermeister Wolfgang Kocevar und Vizebürgermeister Johann Zeilinger vom Kommandanten und wünschten ihm alles Gute.