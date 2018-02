Ein Maschendrahtzaun war einst schon die Grundlage eines Musik-Hits von Entertainer Stefan Raab in Deutschland und Österreich. Nun sorgt ein solcher sogar für eine Rücktrittsaufforderung an den Ebreichsdorfer Vizebürgermeister.

FP-Stadtrat Markus Gubik kritisiert in einer aktuellen Aussendung den Zustand des Zaunes bei der Volksschule in Weigelsdorf. Laut Gubik soll Vizebürgermeister Johann Zeilinger (SP) bereits 2016 und 2017 im Gemeinderat versprochen haben, den Zaun zu erneuern.

„Ich habe den kaputten Zaun in der Volksschule Weigelsdorf in den letzten zwei Jahren schon öfters im Gemeinderat angesprochen. Der Genosse Vizebürgermeister hat jedes Mal versprochen, den Zaun innerhalb von ein paar Tagen erneuern zu lassen. Passiert ist bis heute nichts. Der kaputte Maschendrahtzaun stellt eine echte Gefahr für unsere Kinder dar“, so Gubik, der gleich scharf nachschießt und den Rücktritt des Vizebürgermeisters fordert. „Entweder ist der Genosse Zeilinger mit seinem Amt total überfordert oder ihm ist die Sicherheit unserer Kinder völlig egal. Beides ist als Verantwortlicher für unsere Schulen untragbar“, rechtfertigt der FP-Stadtrat die Rücktrittsforderung.

Neuer Zaun im Frühjahr geplant

Johann Zeilinger sieht Gubiks Rücktrittsforderung jedenfalls sehr gelassen. „Wir haben bereits mehrfach in den letzten zwei Jahren den Zaun wieder in Ordnung gebracht“, so der Vize-Ortschef. „Wir haben inzwischen in nur kürzester Zeit die Volksschule erweitert und dort neue Klassenzimmer und Horträume untergebracht. Jetzt konnten wir auch im Garten die um rund 400 Quadratmeter größere Fläche für die Kinder schaffen und dieser Bereich soll im Frühjahr neu eingezäunt werden. Daher haben wir bisher diesen Zaun auch nicht erneuert, sondern nur instand gesetzt“, so Zeilinger auf Anfrage gegenüber der Badener NÖN.