Nach dem politischen Aus seines „Team Stronach“ will sich der 85-jährige Austrokanadier Frank Stronach auch wirtschaftlich aus Österreich verabschieden.

Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin „Trend“ bestätigte Stronachs Anwalt Michael Krüger, das sein Mandant die Industrieeigenschaften in Österreich verkaufen möchte. Bereits fix sein soll der Verkauf einer Ölmühle in der Steiermark, die unter „Frank´s Naturprodukte“ auftritt. Weiters sollen der Golfplatz in Ebreichsdorf sowie der Wohnpark „Aqualino“ und das „Magna Racino“ verkauft werden.

Golfplatz und Wohnpark werden verkauft

„Ich weiß ähnliches wie das, was in den Medien kolportiert wurde“, so Ebreichsdorfs Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) zur NÖN. „Der Golfplatz soll, wie der Wohnpark Aqualino, an Sigi Wolf verkauft werden. Ob die Verträge schon unterzeichnet sind, weiß ich nicht. Ich habe jedoch vor einigen Tagen mit Frank Stronach telefoniert und er hat mir das so bestätigt.“

Unklar ist die Zukunft der Reitsportanlage und der Pferderennbahn samt Entertainmentcenter Magna Racino. „Beim Magna Raciono höre ich relativ unterschiedliche Gerüchte. Einmal, dass es jemand fortführen und dort investieren will, dann wieder, dass es verkauft wird und etwas anderes daraus gemacht wird. Beim Magna Racino muss man auch sagen, dass es dort widmungstechnisch schwierig wäre, etwas anderes zu machen. Immerhin liegt ein Großteil des Geländes im ‚Natura 2000‘ – Gebiet.“

Widmungstechnische Probleme beim Magna Racino

Das Land NÖ habe etlichen interessierten Investoren, die es immer wieder gegeben hätte, ganz klar gesagt, „dass es dort eine Umwidmung in Bau-Wohnland oder in ein Betriebsgebiet nicht geben wird. Das macht die Situation dort relativ schwierig“, so der Ortschef.

Wie die Zukunft für das im Jahr 2004 eröffnete Projekt Magna Racino aussehen soll, bleibt also weiter ungewiss. Derzeit gibt es viele Gerüchte, aber keine konkreten Informationen über die Zukunft des Pferdesportparks. „Ich habe in den letzten acht Jahren so viele Gerüchte gehört, dass ich hier sehr vorsichtig bin“, so Kocevar, der aber klarstellt: „Ich hoffe, dass jemand kommt, der den Standort stärkt, denn eine Ruine möchten wir alle dort sicher nicht haben“.