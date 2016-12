Vom 8. bis 11. Dezember fand wieder am Rathausplatz in Ebreichsdorf der Adventzauber statt. Dabei schenkten vor allem gemeinnützige Vereine Punsch aus. Einen Tag davor, in der Nacht auf Mittwoch, haben unbekannte Vandalen einen Teil der Weihnachtsbeleuchtung zerschnitten.

Polizei bittet um Hinweise

Der Vorfall wurde am Mittwoch von Gemeindearbeitern entdeckt und die Polizei verständigt. Bereits in den letzten Wochen kam es in Ebreichsdorf immer häufiger zu Vandalismus. Wie berichtet wurden unter anderem um die 40 Fahrzeuge beschädigt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat möge sich bitte dringend bei der Polizei in Ebreichsdorf unter der Nummer 059133/3305 oder direkt bei der Polizeiinspektion melden.