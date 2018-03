Am Freitagvormittag fiel die lange erwartete Entscheidung des ÖVP-Landesparteivorstandes, welche Mandatare künftig im Landtag und im Bundesrat tätig sein werden. Für Badens bisherige Bundesrätin Angela Stöckl-Wolkerstorfer fiel das Ergebnis enttäuschend aus: „Mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr Niederösterreich, meinen Bezirk und die Stadt Baden im Bundesrat vertrete.“

„Es war für mich immer wieder schön und ein Erlebnis“

In den letzten fünf Jahren habe sie „sehr viel Erfahrungen machen können, sehr viele liebe Menschen kennengelernt, mit ihnen zusammen gearbeitet, sehr viel Zeit investiert, um für und mit der Bevölkerung Politik zu machen“, schreibt die Politikerin auf Facebook. „Es war für mich immer wieder schön und ein Erlebnis.“ Dafür wolle sie ,Danke‘ sagen. Sie wisse auch, dass sie viel Zuspruch von Menschen erhalten habe, die nicht ideologisch der ÖVP anhängen. Und sie erklärt: „Politik wird mich auch zukünftig begleiten und werde ich in den verschiedensten Bereichen – mitunter freier – meine Stimme erheben.“ Konkret nennt sie ihre Funktion als Gemeinderätin der ÖVP in Baden sowie als Stadt- und Bezirksleiterin der „Wir NÖs“, der ÖVP-Frauen. „Politik ist für mich irrsinnig wichtig. Ich möchte für die Menschen da sein.“

Beruflich widme sie sich jetzt verstärkt ihrer Tätigkeit im PBZ (Pflege- & Betreuungszentrum) Mödling, wo sie seit 1979 beschäftigt ist.