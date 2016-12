Wer zahlt schon gerne Parkgebühren? Noch größer ist der Ärger über Strafzettel. Doch eine Untersuchung des Verkehrsclubs Österreich hat nun ergeben: Parken ist in Österreichs Städten vergleichsweise günstig. Und ganz besonders in Niederösterreich. Denn St. Pölten verrechnet den niedrigsten Tarif im Vergleich aller Landeshauptstädte, liegt gemeinsam mit Baden am unteren Ende der Gebühren-Liste.

Einfluss auf Verkehrsbelastung

In Eisenstadt oder Wr. Neustadt sind 1,20 Euro für eine Stunde zu berappen. „Die Anzahl der Parkplätze und die Parkgebühr haben Einfluss auf die Verkehrsbelastung in der Stadt. Viele Parkplätze bringen viel Autoverkehr und damit Staus, schlechte Luftqualität und eine Verringerung der Lebensqualität“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer.

„Werden Parkplätze mit Maß und Ziel angeboten und die Einnahmen aus den Parkgebühren für die Verbesserung der Alternativen zum Auto verwendet, dann kommen mehr Menschen umweltfreundlich in die Stadt.“

Die Einnahmen der Parkgebühren werden in Baden unterschiedlich verbucht. Die Gelder aus den Parkdecks gehen an die Geschäftsgruppe Tourismus. Die Gebühren aus den Kurzparkzonen in der Stadt sind in die Infrastruktur für die Straßen zweckgewidmet.