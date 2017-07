Die siebte Auflage von „Baden in Weiß“ war am Wochenende wieder ein Riesenerfolg.

Bei perfekten Wetter zogen die Gäste am Freitag bei der langen Einkaufsnacht in der Fußgängerzone durch die Gassen, am Samstag wurde in den vier Locations die Party des Jahres gefeiert. Tausende machten Baden am Wochenende zur Partyhauptstadt Österreichs.

„Es war wieder einmal ein unglaubliches Wochenende. Die Stadt ist zwei Tage lang aus allen Nähten geplatzt“, freut sich Dolores David-Fromm vom Wirtschaftsservice der Stadt Baden.

Zudem feierte das Congress Casino Baden dieses Jahr im Rahmen von "Baden in Weiß" mit vielen Special Guests sein 50-jähriges Bestehen.