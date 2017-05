Gemeinsam mit VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek zog Familienlandesrätin Barbara Schwarz (VP) am Freitag eine Zwischenbilanz zum Stand der Kleinkindbetreuung in Baden sowie in Niederösterreich. Erfreulicher Anlass war die offizielle Eröffnung einer neuen, zusätzlichen Kleinkindbetreuungseinrichtung.

Durch die Schaffung zusätzlicher Gruppen, die mit Jahresanfang den Betrieb aufgenommen haben, werden in Baden nun 214 Kinder zwischen 0 und 3 Jahren in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen wie NÖ Landeskindergarten betreut. Zusätzlich werden 24 Kinder von 0 bis 3 von Tageseltern betreut. Die Betreuungsquote in Baden erreicht damit 39,3 Prozent in dieser Altersgruppe.

Durch den Ausbau der institutionellen Kleinkindbetreuung liegt Baden im Spitzenfeld, was die Betreuungsplätze betrifft. Das Ziel der EU einer Betreuungsversorgung von 33% für unter dreijährige Kinder wird in Baden übererfüllt. Bürgermeister Stefan Szirucsek: „Auf den Wunsch der Eltern nach einem breit gefächerten Angebot an Kleinkindbetreuung hat die Stadt reagiert. In der Familienstadt Baden haben Eltern die Wahlfreiheit, wie sie ihre Kinder betreuen wollen. Die Stadt schafft gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

Das Beispiel Baden zeige, so Schwarz, dass der Weg, den Niederösterreich gehe, erfolgreich ist: „Dort, wo der Bedarf an Kinderbetreuung besteht, sollen je nach Gemeinde maßgeschneiderte Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.“