Das Narrenwecken am 11. November hat die Stadt gut hinter sich gebracht, ebenso erfolgreich verliefen die Narrensitzungen in den Traiskirchner Stadtsälen. Zum großen Finale wurde am Samstag in die Stadtmitte geladen, wo der große Faschingsumzug stattfand.

Mit dabei natürlich viele Vertreter der Faschingsgilde mit ihrer Präsidentin Regina Mayerhofer, aber auch NÖ Präsident Alfred Kamleitner sowie das Landesprinzenpaar. Fehlen durfte natürlich auch die Gemeindeführung nicht, SPÖ-Bürgermeister Andi Babler und sein Team feierten ebenso mit.