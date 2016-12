Dieser Standort wurde am 13. Dezember 1976 unter HR Dkfm. Mag. Erich Müller zum Sitz der BHAK/HAS Baden, die Schule fungierte von Anfang als Wirtschaftskompetenzzentrum in der Region.

Mit ihrer großzügigen zentralen Aula und den weitläufigen Grün- und Sportflächen beeindruckt die in den 70-ern errichtete Anlage auch heute noch. Sie geht auf einen Entwurf des Architekten DI Oskar Lorber zurück.

Inzwischen ist auch hier die Digitalisierung eingezogen, umfangreiche Investitionen ermöglichen ein Lernen im modernen Umfeld. Schon von Beginn an setzte die Schule Akzente, die BHAK/BHAS Baden war eine der ersten Schulen mit Fünftagewoche. Das Bildungsangebot wurde ständig ausgeweitet, schon früh konnten hier auch Berufstätige in Form der „Abendhak“ zu einem Maturaabschluss kommen.

Der Festakt am 24. November stand ganz unter dem Motto „Schule der Zukunft“. Direktor HR Mag. Dr. Bertram Zottl, der seit 1996/97 die Leitung innehat, präsentierte nach einem kurzen historischen Rückblick die ISCEC (International School of Creativity, Excellence and Excellence) und das Projekt „Selling Sunshine“. Auf dem Weg zur Energie-Plus-Schule besteht der Plan, die schon bestehende Photovoltaik-Anlage auf dem Schuldach auf 300 kWp auszuweiten.

Schon jetzt speichert ein 40-kWh-Akkuspeicher während des Tages Sonnenstrom und ermöglicht dadurch die Versorgung des Abendschulbetriebs. Dieses nachhaltige Wirtschaftsprojekt, mitgetragen von Studierenden aus den Abschlussklassen, wurde zusammen mit einem Firmeninvestor außerhalb des üblichen Budgetrahmens der Schule in Form eines Energie-Contracting-Modells mit dem Bund verwirklicht. Ein Car-Sharing- Modell ergänzt die Bemühungen, sich als Innovationszentrum für Nachhaltigkeit zu etablieren.

Als Ehrengäste waren StR. Dir. Brigitte Gumilar in Vertretung des Badener Bürgermeisters DI Stefan Szirucsek, LAbg Bgm.Christoph Kainz in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll sowie Dipl.-Ing. Mag. Dr. Christian Dorninger, Sektionschef für das berufsbildende Schulwesen im Unterrichtsministerium, und HR Mag. Dr. Brigitte Schuckert, Landesschulinspektorin der kaufmännischen Schulen Niederösterreichs, anwesend. Sie alle gratulierten in ihren Grußworten zum Jubiläum.

Das abschließende Buffet verwies auf das zweite große Projekt, das an der Handelsakademie derzeit läuft: In speziellen „Übergangsklassen“ mit Schwerpunkt Deutsch bereiten sich junge Menschen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und anderen Krisenländern auf den Eintritt in das Regelschulwesen und ihr neues Leben in Österreich vor.

Der entsprechende Lehrplan wurde unter Federführung des für die berufsbildenden Schulen zuständigen Sektionschefs Dr. Christian Dorninger entwickelt. Mit kulinarischen Spezialitäten aus ihrer Heimat, zubereitet mit Strom aus der Photovoltaik-Anlage auf dem Schuldach, sorgten sie für den gemütlichen Ausklang dieser Jubiläumsfeier.