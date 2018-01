Endlich war es soweit: In der Vorwoche wurden für die neu gebaute Wohnhausanlage im Traiskirchner Stadtteil Möllersdorf feierlich die Schlüssel übergeben. Insgesamt wurden 26 Wohneinheiten geschaffen, verantwortlich für das Projekt zeichnet die Wohnbaugenossenschaft Arthur Krupp.

Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) betonte, man habe in den Stadtteil nicht nur im Bereich Wohnbau, sondern auch in Infrastrukturmaßnahmen investiert. Auch verwies Babler darauf, dass man in der Stadt allen zweieinhalbjährigen Kindern einen Kindergartenplatz anbieten könne – das sei nicht selbstverständlich und zeichne eine gute Kinderbetreuung aus.

Moderne Wohnhausanlage mit 26 Einheiten

Konkret handelt es sich bei den Wohnobjekten um 26 Einheiten zwischen 57 und 93 Quadratmetern Fläche. Den Mietern stehen auch Terrassen, Balkone oder sogar Eigengärten zur Verfügung. Geparkt kann in einer Tiefgarage oder außerhalb der Anlage werden. Geheizt wird mit biogener Fernwärme, auf dem Dach wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Bei der feierlichen Schlüsselübergabe war übrigens auch der zuständige Baustadtrat, Vizebürgermeister Franz Gartner (SPÖ) anwesend. ÖVP-Landesrätin Bohuslav dankte ihm für die Zusammenarbeit im Landtag, aus der er nach der Wahl ja bekanntlich ausscheidet...